एमपी में दुनिया के सबसे बड़े मशरूम की खोज, पर्यावरण प्रेमी खुश

MP News: एमपी की संस्कारधानी जबलपुर की समृद्ध मदन महल पहाडिय़ों का पारिस्थितिक तंत्र एक बार फिर चर्चा में है। पर्यावरण के जानकारों और शोधकर्ताओं ने शैलपर्ण उद्यान, देवताल के समीप दुनिया के सबसे बड़े मशरूमों में शुमार बोंडारजेविया बर्कलेई को खोज निकाला है। मुख्य रूप से उत्तरी अमरीका और एशिया के कुछ ही हिस्सों में पाए जाने वाले इस मशरूम की उपस्थिति ने शहर के जैव विविधता प्रेमियों को अचंभित कर दिया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह खोज रोमांचक है, लेकिन लोगों को किसी भी जंगली मशरूम को बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं खाना चाहिए। कई जहरीले मशरूम दिखने में बर्कलेई जैसे हो सकते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। मदन महल की पहाडिय़ों में दुर्लभ प्रजाति का मिलना यहां की मिट्टी, जलवायु की संपन्नता का प्रतीक है।