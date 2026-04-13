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जबलपुर में बनी एडवांस धनुष तोप का ट्रायल सफल, अब पोकरण में होगा परीक्षण

GCF- जीसीएफ की एडवांस धनुष तोप, 155 एमएम 52 कैलिबर माउंटेड व टो गन से 20 गोले दागे, सही निशाने पर

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जबलपुर

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deepak deewan

Apr 13, 2026

प्रोटोटाइप के परीक्षण की तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

GCF Jabalpur Dhanush News- Demo pic

GCF- ज्ञानी रजक जबलपुर. देशभर में सेना के लिए तोप निर्माण में अग्रणी जबलपुर की गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) ने एक और कमाल कर दिखाया है। जीसीएफ ने भारतीय सेना की सहायता के लिए धनुष तोप का एडवांस वर्जन बना दिया है। इसमें अनेक मॉडर्न फीचर्स जोड़े हैं। यह नाटो मानक के अनुसार हैं। 40 से 42 किमी तक गोला दागने वाली 155 एमएम 52 कैलिबर की माउंटेड व टो गन की सेना ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) मांगी है। जीसीएफ अधिकारी बताते हैं कि एडवांस धनुष तोप ट्रायल में सफल रही है। यह भारतीय सेना के सैन्य अभियानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।

सीपीइ इटारसी में माउंटेड गन के प्रोटोटाइप की स्ट्रक्चरल फायरिंग, इसके अंतर्गत 20 से अधिक गोले दागे गए, खास बात यह है कि सभी गोले निशाने पर लगे

हाल ही में सीपीइ इटारसी में माउंटेड गन के प्रोटोटाइप की स्ट्रक्चरल फायरिंग की। इसके अंतर्गत 20 से अधिक गोले दागे गए थे। खास बात यह है कि सभी गोले निशाने पर लगे। सैन्य अधिकारियों के अनुसार अब टो गन के प्रोटोटाइप का परीक्षण राजस्थान के पोकरण में किया जाएगा। प्रोटोटाइप के परीक्षण की तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

देश की पहली तोप, सटीक लक्ष्य साधने फायर कंट्रोल सिस्टम एडवांस कर वजन कम करने गति बढ़ाने के लिए 6 बाइ 6 वाहन पर माउंट किया गया

गन कैरिज फैक्ट्री ने 2016 में माउंटेड 155 एमएम 52 कैलीबर तोप का प्रोटोटाइप तैयार किया था। उस समय यह देश की पहली माउंटेड तोप थी। अब जो तोप तैयार की है, उसकी तकनीक में बहुत अंतर है। इस नई तोप में ऑटोमैटिक एमुनेशन हैंडलिंग जोड़ा है। सटीक लक्ष्य साधने फायर कंट्रोल सिस्टम एडवांस कर वजन कम करने गति बढ़ाने के लिए 6 बाइ 6 वाहन पर माउंट किया गया है।

एडवांस धनुष तोप में अनेक विशेषताएं, यह तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम से युक्त

एडवांस धनुष तोप में अनेक विशेषताएं हैं। यह तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम से युक्त है।
एडवांस धनुष तोप में ऑटोमैटिक एम्युनिशन हैंडलिंग है। जबलपुर में बनी माउंटेड गन को स्वदेशी 6 बाइ 6 के ट्रक पर माउंट किया है। इससे भारतीय सेना और मजबूत होगी।

माउंटेड गन की प्रमुख खासियत

एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम
ऑटोमैटिक एम्युनिशन हैंडलिंग
नाटो मानक पर बेस्ड प्रोटोटाइप
6 बाइ 6 ट्रक पर माउंटेड सिस्टम
एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
40 से 42 किमी मारक क्षमता
स्वदेशी ट्रक पर माउंटेड

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Updated on:

13 Apr 2026 07:48 am

Published on:

13 Apr 2026 07:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में बनी एडवांस धनुष तोप का ट्रायल सफल, अब पोकरण में होगा परीक्षण

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