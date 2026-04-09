MP News: पूर्व भाजपा नेता के होटल में देह व्यापार का मामला, पीड़िता को मिल रही धमकियां

तब पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वो करीब तीन साल पहले जबलपुर आई थी और जबलपुर में उसकी पहचान अतुल चौरसिया व मूलत: डिंडौरी के रहने वाले शीतल दुबे से हुई थी। अतुल ने उसे अपनी होटल में ही रहने के लिए एक कमरा दे दिया था। जब भी होटल में कोई ग्राहक पहुंचता तो अतुल और शीतल उसको उनके उनके कमरों में भेजते थे। ग्राहक से मिलने वाली रकम अतुल और शीतल अपने पास रखते थे। युवती रुपयों की मांग करती, तो दोनों टाल देते। ढाई साल तक रुपए नहीं मिले, तो चार माह पहले युवती जैसे-तैसे होटल से निकलकर लार्डगंज इलाके में किराए के कमरे में रहने लगी। हाल ही में उसने दोनों से पैसे मांगे। लेकिन, दोनों ने फिर मना कर दिया। तब युवती थाने पहुंची। पुलिस के अनुसार होटल आने वाले ग्राहकों से होटल के कमरे का किराया अलग से लिया जाता था, वहीं युवतियों के लिए अलग से दो हजार से पांच हजार तक रकम चार्ज की जाती थी।