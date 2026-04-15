15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

MP Board 12th Class Result: फुटपाथ पर बैग बेचने वाले के बेटे ने किया कमाल, टॉप-10 में बनाई जगह

MP Board 12th Class Result: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 15 अप्रेल को 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Akash Dewani

Apr 15, 2026

MP Board 12th Class Result Son of a Street-Side Bag Seller secures 10th rank

Son of a Street-Side Bag Seller secures 10th rank MP Board Result (फोटो-Patrika.com)

MP Board 12th Class Result: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 15 अप्रेल को 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। हर साल की तरह इस बार भी कई छात्रों ने अपनी मेहनत से नई मिसाल पेश की लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सीधे दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जबलपुर के ओम चौकसे की। ओम चौकस ने साबित किया कि आर्थिक तंगी कभी भी सपनों की उड़ान को रोक नहीं सकती है। ओम ने राइटटाउन क्षेत्र में स्थित पंडित लज्जाशंकर झा स्कूल से पढ़ाई की।

पिता फुटपाथ पर बेचते है बैग, ओम भी बटाते थे हाथ

साधारण परिवार से आने वाले ओम ने 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय (Science stream) में प्रदेश मेरिट में दसवां स्थान (482 अंक) हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनके पिता नरेश चौकस फुटपाथ पर बैग बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि माता वैजयंती गृहणी हैं। राइटटाउन क्षेत्र में कई बार ओम अपने पिता के काम में हाथ बंटाते हुए दुकान खोलने और बंद करने में मदद करते थे, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उत्कृष्ट मॉडल स्कूल के छात्र ओम ने इससे पहले दसवीं कक्षा में भी प्रदेश मेरिट में सातवां स्थान प्राप्त किया था। पिता स्कूल के बाहर भी बैग बेचा करते थे और आज उनके बेटे उनके साथ स्कूल का भी नाम रौशन किया है।

बेटे पर था भरोसा

ओम के पिता ने कहा कि उन्हें हमेशा से ओम पर भरोसा था कि वह उनका नाम रौशन करेगा। वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है जिसने मेरे संघर्ष को सफल बना दिया। वहीं ओम ने बताया कि सफलता का कोई भी शार्ट कट नहीं होता है। मैंने लगातार पढ़ाई कर रैंक हासिल किया है। ओम ने सबसे ज्यादा जोर रिवीजन पर दिया। नया पढ़ने से ज्यादा ओम ने पुराने पढ़े हुए को और भी मजबूत करने का काम किया और सभी सब्जेक्ट की गहराई से पढ़ाई की। रट्टा नहीं मारा।

डॉक्टर बनने का है सपना

ओम का सपना डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है और इसके लिए वे नीट परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक तरह से ओम की सफलता उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं।

12वीं की टॉपर लिस्ट (संकायवार पहला स्थान)

कॉमर्स ग्रुप की- चांदनी विश्वकर्मा- 494/500
विज्ञान (गणित)- श्लोक प्रजापति- 493/500
कृषि ग्रुप- तुलसी राजावत-493/500
विज्ञान (जीव विज्ञान)- तन्वी कुमावत- 492/500
कला ग्रुप- श्रुति तोमर- 489/500
ललित कला एवं गृप विज्ञान ग्रुप- शाइस्ताह कुरैशी- 485/500

ये भी पढ़ें

10th-12th Result MP Board 2026: टॉप 10 में इस जिले के 5 छात्र, मेरिट लिस्ट में बनाया दबदबा
कटनी
10th-12th Result MP Board Result 2026 5 Students from This District Secure Spots in the Top 10

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Apr 2026 05:25 pm

Published on:

15 Apr 2026 04:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / MP Board 12th Class Result: फुटपाथ पर बैग बेचने वाले के बेटे ने किया कमाल, टॉप-10 में बनाई जगह

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Board 12th Result 2026: अल्फिया निकली ‘सीक्रेट सुपरस्टार’, पाया 10वां रैंक, पिता करते सिलाई का काम

MP Board 12th Result 2026 jabalpur Secret Superstar Alfiya Anjum Secures 10th Rank
जबलपुर

एमपी में दुनिया के सबसे बड़े मशरूम की खोज, पर्यावरण प्रेमी खुश

MP News World Largest Mushroom
जबलपुर

जबलपुर में बनी एडवांस धनुष तोप का ट्रायल सफल, अब पोकरण में होगा परीक्षण

प्रोटोटाइप के परीक्षण की तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है।
जबलपुर

जलती चिता में कूदा युवक, सुबह शमशान में मिला अधजली लाश, मची सनसनी

Youth Jumps into Burning Funeral Pyre Semi-Burnt Body Found in Crematorium MP news
जबलपुर

कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा रही मध्यप्रदेश सरकार, आदेश पर अमल नहीं होने से भड़का हाईकोर्ट

MP High Court Expresses Outrage Over Failure to Grant Higher Pay Scales to Employees
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.