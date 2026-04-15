MP Board 12th Class Result: फुटपाथ पर बैग बेचने वाले के बेटे ने किया कमाल, टॉप-10 में बनाई जगह

साधारण परिवार से आने वाले ओम ने 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय (Science stream) में प्रदेश मेरिट में दसवां स्थान (482 अंक) हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनके पिता नरेश चौकस फुटपाथ पर बैग बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि माता वैजयंती गृहणी हैं। राइटटाउन क्षेत्र में कई बार ओम अपने पिता के काम में हाथ बंटाते हुए दुकान खोलने और बंद करने में मदद करते थे, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उत्कृष्ट मॉडल स्कूल के छात्र ओम ने इससे पहले दसवीं कक्षा में भी प्रदेश मेरिट में सातवां स्थान प्राप्त किया था। पिता स्कूल के बाहर भी बैग बेचा करते थे और आज उनके बेटे उनके साथ स्कूल का भी नाम रौशन किया है।