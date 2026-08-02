भोपाल से उड़ेंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट, दिल्ली- मुबंई जाने वालों को बड़ी राहत

-भोपाल-दिल्ली उड़ान संख्या आइएक्स 1789 और 1790 का शेड्यूल

-दिल्ली प्रस्थान सुबह 10.40 बजे. भोपाल आगमन दोपहर 12.05 बजे, भोपाल से प्रस्थान दोपहर 12.45 बजे, दिल्ली आगमन दोपहर 02.15 बजे ।

-भोपाल-दिल्ली उड़ान संख्या आइएक्स 1791 और 1792 का शेड्यूल

-दिल्ली प्रस्थान दोपहर 03.05 बजे, भोपाल आगमन शाम 04.30 बजे, भोपाल से प्रस्थान शाम 05.10 बजे, दिल्ली आगमन शाम 06.40 बजे।

-भोपाल-मुंबई उड़ान संख्या आइएसक्स 1788 और 1798 का शेड्यूल

-एक अगस्त से प्रभावी, मुंबई प्रस्थान सुबह 11.20 बजे, भोपाल आगमन दोपहर 01.00 बजे, भोपाल से प्रस्थान दोपहर 01.40 बजे. मुंबई आगमन दोपहर 03.25 बजे।