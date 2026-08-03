निलंबन पर भड़के राजेंद्र भारती, घनश्याम सिंह को कहा डरपोक, एमपी कांग्रेस में जबर्दस्त सिर फुटौव्वल

Rajendra Bharti - दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरु होने से 10 घंटे पहले रविवार रात करीब 10 बजे कांग्रेस ने राजनीतिक फैसला लेते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सहमति के बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने आदेश जारी किया। दरअसल, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया था कि 2023 में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले भारती ने उपचुनाव में भाजपा नेताओं के साथ मिलकर भितरघात किया। फंडिंग ली। वे कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। पार्टी से निलंबित होते ही पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने भी मुंह खोला। उन्होंने कहा कि हार की आशंका से घनश्याम घबरा गए हैं। इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं।