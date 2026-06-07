कैंसर ट्रीटमेंट के लिए टाटा मेमोरियल जैसी सुविधाओं से लैस होंगे एमपी के मेडिकल कॉलेज, बड़ी घोषणा

शिविर के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुटखा लोगों की जिंदगी गटक रहा है। इसलिए नशामुक्ति को लेकर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही लोगों को कैंसर के लक्षण सहित अन्य बिन्दुओं पर भी जागरूक करने का अभियान शुरू होगा। ताकि लोग समय रहते कैंसर की पहचान कर सकें और इलाज कराकर कैंसर से मुक्ति पा सकें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल्द ही विदिशा में डेयर केयर कैंसर यूनिट शुरू होगी और यहां मरीजों की कीमोथिरैपी और रेडियोथिरैपी के साथ ऑपरेशन हो सके। अभी शिविर में चिह्नित मरीजों को भी जरूरत के अनुसार अलग-अलग अस्पतालों में भेज कर इलाज कराया जाएगा।