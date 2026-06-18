46 पटवारियों के हुए ट्रांसफर, विदिशा के पुलिस महकमे में भी हुआ बड़ा फेरबदल

विदिशा जिले के भीतर भी विभिन्न विभागों में कई लोगों के तबादले किए गए हैं। राजस्व विभाग में 34 पटवारियों का उनकी स्वेच्छा से तबादला किया गया। वहीं दूसरी ओर 46 पटवारियों का प्रशासनिक आधार पर जिले की विभिन्न तहसीलों में स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा 69 पंचायत सचिवों को अलग-अलग जनपद पंचायतों में पदस्थ किया गया है। कलेक्ट्रेट, तहसीलों और जनपद कार्यालयों में पदस्थ लिपिकों के भी तबादले हुए हैं। इनमें 15 लिपिकों का प्रशासनिक आधार पर तथा चार लिपिकों का स्वेच्छा से स्थानांतरण किया गया है। एक राजस्व निरीक्षक को प्रशासनिक आधार पर विदिशा ग्रामीण तहसील से सिरोंज तहसील भेजा गया है। इन सभी लोगों को तबादलों से जुड़ी जानकारी मिल गई है।