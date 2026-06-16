सलोनी की संदिग्ध मौत, विदिशा में न्याय के लिए भटक रहा परिवार

एएसपी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत की है। परिवार का कहना है कि आरोपियों के राजनीतिक रसूख के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मीठालाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया है कि उनकी बेटी सलोनी की शादी आशीष उर्फ नैतिक किरार से हुई थी। शादी के वक्त उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में खर्च किया और दहेज का सामान भी दिया, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही सलोनी को पति आशीष और ससुरालवाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। पिता का आरोप है कि पति, सास, जेठ और जेठानी द्वारा मोटरसाइकिल, चार पहिया वाहन और 10 लाख रुपये नकद की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर सलोनी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था।