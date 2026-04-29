1857 के पूर्व नर्मदा तट पर हुई आजादी की पहली क्रांति, एमपी के प्रसिद्ध संत का बड़ा दावा

Dada Guru- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लोधी समाज का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भेल के जंबूरी मैदान पर यह भव्य कार्यक्रम राजा हिरदेशाह लोधी की 168वीं पुण्यतिथि के मौके पर रखा गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोधी समाज को वीरता और‍ किसान योद्धा परंपरा का प्रतीक बताया। उन्होंने राजा हिरदेशाह लोधी का आजादी का पुरोधा बताया। सीएम मोहन यादव ने राजा हिरदेशाह लोधी की कर्मस्थली हीरापुर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने और उनपर राज्य सरकार द्वारा शोध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजा हिरदेशाह के संघर्ष और शौर्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पूज्य दादा गुरु ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि एमपी में 1857 से पूर्व नर्मदा तट पर स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई थी। अन्य वक्ताओं ने भी यह बात कही।