29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में कोई नहीं बनना चाहता इंजीनियर, बंद हो गए 64 कॉलेज

Engineering Colleges - इंजीनियरिंग कॉलेज: प्लेसमेंट का दबाव, नई ब्रांच की ओर रुझान, एआइ की डिमांड, इंजीनियरिंग की पुरानी सीटें सरेंडर करेंगे कॉलेज

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Apr 29, 2026

64 Engineering Colleges Shut Down in MP

64 Engineering Colleges Shut Down in MP- file pic (फोटो सोर्स- विकिपीडिया)

Engineering Colleges - मध्यप्रदेश में इंजीनियरिंग शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। प्लेसमेंट के घटते अवसर और पारंपरिक ब्रांचों में छात्रों की कम होती रुचि ने कई कॉलेजों के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि इस साल भी कई इंजीनियरिंग कॉलेज सीटें सरेंडर करने की तैयारी में हैं। पिछले साल प्रदेश में 754 सीटें सरेंडर की गई थीं। हाल इतने बुरे हैं कि बीते 10 सालों में प्रदेश के 64 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं। दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), मशीन लर्निंग (एमएल) और ई-मोबिलिटी जैसी आधुनिक ब्रांचों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके चलते कॉलेज इन क्षेत्रों में सीटें बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज रहे हैं।

आंकड़े बताते हैं कि अब छात्र और अभिभावक केवल उन्हीं संस्थानों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जहां बेहतर प्लेसमेंट की गारंटी हो। इससे छोटे और कम पहचान वाले कॉलेजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश के इंजीनियरिंग क्षेत्र में जबर्दस्त बदलाव आ रहा है। एक ओर जहां इंजीनियरिंग कॉलेजों में ताला लग रहा है, 5 दर्जन से ज्यादा कॉलेज बंद हो चुके हैं वहीं नए कोर्सेस की डिमांड बढ़ भी रही है। प्लेसमेंट के दबाव से यह स्थिति बन रही है।

नई ब्रांच में रुचि, पुरानी में गिरावट

प्रदेश में इंजीनियरिंग की कुल 75722 सीटों में से पिछले साल सबसे ज्यादा 20 हजार से अधिक एडमिशन केवल कंप्यूटर साइंस (सीएसई) में हुए। इसके विपरीत, कई पारंपरिक और विशेष ब्रांचों की हालत बेहद खराब रही। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ई व्हीकल्स जैसी 12 ब्रांचों में पिछले दो साल से सीटें लगभग खाली रहीं।

बदलती प्राथमिकताएं:

2015-16 में जहां प्रदेश में 200 इंजीनियरिंग कॉलेज और करीब 95 हजार सीटें थीं, वहीं 2025-26 में यह संख्या घटकर 138 कॉलेज और 74722 सीटों तक सिमट गई है। यह गिरावट स्पष्ट संकेत देती है कि इंजीनियरिंग शिक्षा अब केवल संख्या का खेल नहीं रह गया, बल्कि गुणवत्ता और रोजगार से सीधे जुड़ गई है।

प्रमुख बिंदु
इंजीनियरिंग क्षेत्र में जबर्दस्त बदलाव
एमपी के इंजीनियरिंग कॉलेजों में लग रहा ताला
एक दशक में 5 दर्जन से ज्यादा कॉलेज बंद हुए
प्लेसमेंट के दबाव से स्थिति बदली
स्टूडेंट का नई ब्रांच की ओर रुझान
एआइ की सबसे ज्यादा डिमांड
इंजीनियरिंग की पुरानी सीटें सरेंडर कर रहे कॉलेज
नए कोर्सेस के लिए भेजे प्रस्ताव

दस साल में स्थिति

सत्र -कॉलेज- सीट
2025-26- 138- 74722
2024-25- 142- 63338
2023-24- 140- 71400
2022-23- 143- 69966
2020-21- 150- 56008
2019-20- 162- 59000
2018-19- 160- 65000
2017-18- 197- 79899
2016-17- 194- 90303
2015-16- 200- 94980

ये भी पढ़ें

कार से खाटू श्याम के लिए निकले और अपनी ही मासूम बच्ची को सड़क पर रोता छोड़ भाग गए मां-पिता
भोपाल
Couple from Rajgarh Abandons Daughter in Sheopur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Apr 2026 06:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कोई नहीं बनना चाहता इंजीनियर, बंद हो गए 64 कॉलेज

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूल में पढ़ाई या मजदूरी? MP-UP में बच्चों से काम करवाने खतरनाक ट्रेंड

child labour in school
Patrika Special News

उमा भारती ने बताया, देश में कब तक खत्म नहीं होगा आरक्षण?

cm mohan yadav
भोपाल

MP Cabinet Decisions: गेहूं खरीद में बना रिकॉर्ड, आंगनबाड़ियों से लेकर मेडिकल कॉलेज तक बड़ा बजट

mp cm dr mohan yadav
भोपाल

सरकारी कर्मचारियों की ‘1 से 30 मई’ तक छुट्‌टी पर लगी रोक, भोपाल में आदेश जारी

Government Employees Leave
भोपाल

MP Cabinet: मोहन कैबिनेट थोड़ी देर में, 155 करोड़ की इस परियोजना को मिलेगी मंजूरी

MP Cabinet today 28 april
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.