अमृतम् जलम् अभियान: श्रमदान से संवरा सुमेरिया तालाब, ग्रामीणों ने जल संरक्षण का लिया संकल्प

तालाब किनारे गूंजती गीत की पंक्तियां— साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बंटाना...—के बीच ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पुरुषों, युवाओं और समाजसेवियों ने पूरे जोश के साथ श्रमदान में भागीदारी निभाई और जल संरक्षण की दिशा में ठोस पहल की। तालाब के तल और घाटों पर लंबे समय से जमा कूड़ा-करकट को फावड़ों, गैंती और तगारियों की मदद से एकत्रित किया गया। इसके बाद चौपहिया वाहनों और ट्रैक्टर की सहायता से कचरे को बाहर ले जाकर निस्तारित किया गया। करीब दो घंटे तक चले इस अभियान में तालाब का एक बड़ा हिस्सा साफ-सुथरा नजर आने लगा। श्रम की इस सामूहिक साधना ने न केवल जल स्रोत को निखारा, बल्कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। श्रमदान कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष देवीलाल जाखड़, समाजसेवी धर्माराम नेहरा, युवा नेता जोगेंद्र चौधरी, खेतसिंह राजपुरोहित, भाजपा नेता कालूराम सेन, चैनाराम जाट, चतुराराम चौधरी, दिनेश, जोगाराम कुमावत और प्रकाश राजपुरोहित सहित कई गणमान्य लोग सक्रिय रूप से जुड़े रहे। सभी ने श्रमदान करते हुए गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया।