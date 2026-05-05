रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर छोटा टीन शेड, धूप बारिश में यात्री परेशान

देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा रामदेव समाधि के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया। बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से यात्री पेड़ों के नीचे या शौचालयों की ओट में समय बिताने को मजबूर हैं। सोमवार सुबह प्लेटफार्म संख्या 1 पर डेमो ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को उमस भरी गर्मी में खड़ा रहना पड़ा। पिछले वर्षों में ट्रेनों की संख्या और यात्री भार बढ़ा, लेकिन प्लेटफार्मों पर टीन शेड विस्तार नहीं हुआ। जैसलमेर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का बड़ा हिस्सा यहीं उतरता है।