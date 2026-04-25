राजस्थान: बेरोजगारी भत्ते को लेकर नए नियम से हजारों युवा बाहर, सीकर से बाहर होंगे 2 हजार अभ्यर्थी

सीकर। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का भत्ता अब 21 वर्ष की आयु के बेरोजगारों को ही मिलेगा। राजस्थान सरकार ने 21 से कम आयु के शिक्षित युवाओं को वास्तविक बेरोजगार नहीं मानते हुए ये फैसला लिया है। इससे जिले में इस आयु वर्ग के करीब 2 हजार अभ्यर्थी योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगे। हालांकि इससे अधिक आयु के बेरोजगारों के लिए भत्ते का अवसर भी बढ़ेगा।