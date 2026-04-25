लूट, चोरी व एटीएम उखाड़ ले जाने की संगीन वारदातों पर सीकर पुलिस बेखबर

अजीतगढ़ थाना इलाके में 5 जुलाई को रात 2.19 बजे नकाबपोश बदमाश चौमूं मार्ग से करीब सवा 18 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ कर ले गए थे। बदमाशों ने एटीएम बूथ में तैनात गार्ड को बंधक बनाकर मारपीट की और जाते-जाते उसका मोबाइल भी छीन ले गए थे। इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को उदयपुरिया मोड़, चौमूं के पास से एटीएम का खाली खोल मिला था। खाटूश्यामजी के बाय बस स्टैंड से खाटू रोड पर पुलिस चौकी से महज 300 मीटर की दूरी से बदमाश एसबीआई बैंक के बाहर लगे एटीएम को उखाड़कर ले गए थे। एटीएम में 14.5 लाख रुपए भरे थे। एटीएम लूट मामले में पुलिस आज तक कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है।