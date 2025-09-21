Patrika LogoSwitch to English

नागौर

नागौर में दो एफओबी व एक फ्लाईओवर बनाने की तैयारी

टेंडर प्रक्रिया पूरी, एफओबी के लिए ठेकेदार को जारी किया वर्कऑर्डर, मिर्धा कॉलेज व जेएलएन अस्पताल के आगे बनेंगे एफओबी, गोगेलाव तिराहे पर बनेगा फ्लाईओवर, वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को मिलेगी राहत

नागौर

Shyam Lal Choudhary

Sep 21, 2025

BR mirdha college

नागौर. नागौर शहर में बीआर मिर्धा राजकीय कॉलेज और जेएलएन जिला अस्पताल के सामने फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाने की तैयारी शुरू हो गई। केन्द्र सरकार के सडक़, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मई माह में दी गई स्वीकृति के बाद एनएच नागौर खंड के अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया अपनाकर वर्कऑर्डर जारी कर दिए हैं। दोनों एफओबी के लिए करीब ढाई करोड़ रुपए के वर्कऑर्डर एक ही ठेकेदार को दिए गए हैं। जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

मिर्धा कॉलेज के सामने एफओबी बनने से एक ओर जहां विद्यार्थियों को सडक़ पार करने में आसानी होगी, वहीं जेएलएन अस्पताल के आगे एफओबी बनने से मरीजों के परिजनों को सडक़ पार करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि दोनों ही स्थानों पर फोरलेन सडक़ बनने से यातायात भी बढ़ गया है, ऐसे में पैदल राहगीरों के लिए सडक़ पार करना खतरे से खाली नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने केन्द्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मई 2025 में दोनों एफओबी की स्वीकृति करवाई थी।

साथ ही, गोगेलाव रीको जंक्शन पर स्वीकृत फ्लाईओवर के लिए भी टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठेकेदार को बैंक गारंटी राशि जमा कराने के लिए कहा गया है। बैंक गांरटी राशि जमा होने के बाद वर्कऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। फ्लाईओवर बनने के बाद एक ओर जहां हादसे रुकेंगे, वहीं यातायात भी सुगम होगा।

इन परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य

- सडक़ सुरक्षा में सुधार: एफओबी और फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों को सुरक्षित रूप से सडक़ पार करने की सुविधा मिलेगी और दुर्घटनाएं कम होंगी।

- यातायात व्यवस्था में सुधार: गोगेलाव जंक्शन पर फ्लाईओवर बनने से दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी और यातायात प्रवाह बेहतर होगा।

- नागरिकों को राहत: इन सुविधाओं के बन जाने से विद्यार्थी, मरीज और आम नागरिक इन महत्वपूर्ण स्थानों पर आसानी से आवागमन कर सकेंगे।

वर्कऑर्डर जारी कर दिया है

शहर में मिर्धा कॉलेज व जेएलएन अस्पताल के सामने एफओबी बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाकर वर्कऑर्डर जारी कर दिए हैं। ठेकेदार को जल्द ही कार्य शुरू करने के लिए कह दिया है।

- दीपक परिहार, एक्सईएन, एनएच, नागौर खंड

Updated on:

21 Sept 2025 11:10 am

Published on:

21 Sept 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर में दो एफओबी व एक फ्लाईओवर बनाने की तैयारी

