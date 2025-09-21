नागौर में दो एफओबी व एक फ्लाईओवर बनाने की तैयारी

मिर्धा कॉलेज के सामने एफओबी बनने से एक ओर जहां विद्यार्थियों को सडक़ पार करने में आसानी होगी, वहीं जेएलएन अस्पताल के आगे एफओबी बनने से मरीजों के परिजनों को सडक़ पार करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि दोनों ही स्थानों पर फोरलेन सडक़ बनने से यातायात भी बढ़ गया है, ऐसे में पैदल राहगीरों के लिए सडक़ पार करना खतरे से खाली नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने केन्द्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मई 2025 में दोनों एफओबी की स्वीकृति करवाई थी।