SMS अस्पताल की बदहाली: भर्ती-छुट्टी में पूरा दिन, स्ट्रेचर पर घंटों तड़पते मरीज का सूजा पैर, रुला देगा कैंसर पेशेंट का दर्द

जयपुर: राज्य सरकार भले ही सरकारी योजनाओं के तहत नौकरी करने वालों को लाखों रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का दावा कर रही हो। लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में नौकरी करने वालों को इलाज से पहले और बाद में कागजी जंग लड़नी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि नौकरी करने वालों और उनके मरीजों को घंटों काउंटरों पर कतार में खड़ा रहना पड़ता है और कई बार एक प्रक्रिया पूरी करने के लिए अलग-अलग जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं।