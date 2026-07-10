Bharatpur News: 30 हजार की रिश्वत लेते दो पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, बाजार में बुलाकर ले रहे थे घूस

भरतपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भरतपुर इकाई ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भू-प्रबंधन विभाग के दो पटवारियों को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों पटवारी कृषि भूमि की पैमाइश और निशानदेही के बदले 50 हजार की रिश्वत मांग रहे थे। एसीबी ने आरोपियों को शहर के चौबुर्जा चौराहे के पास ट्रैप कार्रवाई के दौरान दबोच लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है।