झुंझुनूं: दुल्हन समेत दो और आरोपी गिरफ्तार, दुल्हन जेवरात और नकदी लेकर हुई थी फरार

परिवादी ने बताया कि घरडाना खुर्द निवासी अशोक कुमार से उसकी पहचान थी। अशोक कुमार ने शादी करवाने का भरोसा दिलाकर रुपए मांगे थे। दोस्ती और विश्वास के चलते उसने आरोपियों को रकम दे दी, लेकिन बाद में वह ठगी का शिकार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एएसआई अनिल कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के दो सदस्यों बिरोटी निवासी किशनलाल और घरडाना खुर्द निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया था।