19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

झुंझुनूं: दुल्हन समेत दो और आरोपी गिरफ्तार, दुल्हन जेवरात और नकदी लेकर हुई थी फरार

झुंझुनूं जिले के सुलताना थाना पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित लुटेरी दुल्हन समेत दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस पूर्व में गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Jun 19, 2026

looteri dulhan

प्रतीकात्मक तस्वीर

झुंझुनूं। जिले के सुलताना थाना पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित लुटेरी दुल्हन समेत दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस पूर्व में गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों से ठगी की राशि भी बरामद की है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि किठाना निवासी सत्यवीर जाट ने 2 जून को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पुत्र अशोक की शादी करवाने का झांसा देकर आरोपियों ने उससे 2 लाख 10 हजार रुपए ऐंठ लिए। आरोपियों ने शादी तो करवा दी, लेकिन कथित दुल्हन अगले ही दिन घर से जेवरात और 10 हजार रुपए नकद लेकर फरार हो गई।

शादी का झांसा देकर की ठगी

परिवादी ने बताया कि घरडाना खुर्द निवासी अशोक कुमार से उसकी पहचान थी। अशोक कुमार ने शादी करवाने का भरोसा दिलाकर रुपए मांगे थे। दोस्ती और विश्वास के चलते उसने आरोपियों को रकम दे दी, लेकिन बाद में वह ठगी का शिकार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एएसआई अनिल कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के दो सदस्यों बिरोटी निवासी किशनलाल और घरडाना खुर्द निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया था।

अविवाहित युवकों को बनाते थे निशाना

इसके बाद पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की सहायता से गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने उदयपुर जिले के सोम क्षेत्र में दबिश देकर कथित दुल्हन संतोष देवी और उसके सहयोगी सुंदरलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरोह शादी करवाने का झांसा देकर अविवाहित युवकों और उनके परिवारों को निशाना बनाता था।

शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन को योजनाबद्ध तरीके से घर से फरार करवा दिया जाता था और परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संतोष देवी और सुंदरलाल को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में पुलिस गिरोह के नेटवर्क और अन्य संभावित सदस्यों के संबंध में भी जांच कर रही है।

Looteri Dulhan Arrested: अविवाहित पुरुषों को फंसाती थी महिलाएं, मुंह बोली मां के साथ मिलकर जयपुर में किया ये क्राइम

ये भी पढ़ें
Looteri Dulhan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jun 2026 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं: दुल्हन समेत दो और आरोपी गिरफ्तार, दुल्हन जेवरात और नकदी लेकर हुई थी फरार

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhunjhunu Crime: 5 बहनों के इकलौते भाई का कार में मिला शव, शरीर पर नहीं थे कपड़े, ‘देवर-भाभी’ पर हत्या का आरोप

Jhunjhunu Crime
झुंझुनू

कौन हैं झुंझुनू की ‘टीचर दीदी’? खानाबदोश बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाली अनीता पूनिया जयपुर में होंगी सम्मानित

Jhunjhunu News
झुंझुनू

Jhunjhunu News: गांव का नाम बदलने के विरोध में 22 किलोमीटर पैदल चले राजेंद्र गुढ़ा, कलक्ट्रेट के सामने हुए बेहोश

Jhunjhunu Rajendra Gudha News
झुंझुनू

राजस्थान: पंचायत और निकाय चुनावों में भी मिले ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण, पात्रता शर्तों में सुधार की मांग

Rajasthan Panchayat-Nikay Election-1
झुंझुनू

Rajasthan: भारतीय सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत, शिमला में थी तैनाती

Vijaypal Dangi
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.