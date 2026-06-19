झुंझुनूं: दुल्हन समेत दो और आरोपी गिरफ्तार, दुल्हन जेवरात और नकदी लेकर हुई थी फरार

प्रतीकात्मक तस्वीर
झुंझुनूं। जिले के सुलताना थाना पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित लुटेरी दुल्हन समेत दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस पूर्व में गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों से ठगी की राशि भी बरामद की है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि किठाना निवासी सत्यवीर जाट ने 2 जून को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पुत्र अशोक की शादी करवाने का झांसा देकर आरोपियों ने उससे 2 लाख 10 हजार रुपए ऐंठ लिए। आरोपियों ने शादी तो करवा दी, लेकिन कथित दुल्हन अगले ही दिन घर से जेवरात और 10 हजार रुपए नकद लेकर फरार हो गई।
परिवादी ने बताया कि घरडाना खुर्द निवासी अशोक कुमार से उसकी पहचान थी। अशोक कुमार ने शादी करवाने का भरोसा दिलाकर रुपए मांगे थे। दोस्ती और विश्वास के चलते उसने आरोपियों को रकम दे दी, लेकिन बाद में वह ठगी का शिकार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एएसआई अनिल कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के दो सदस्यों बिरोटी निवासी किशनलाल और घरडाना खुर्द निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया था।
इसके बाद पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की सहायता से गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने उदयपुर जिले के सोम क्षेत्र में दबिश देकर कथित दुल्हन संतोष देवी और उसके सहयोगी सुंदरलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरोह शादी करवाने का झांसा देकर अविवाहित युवकों और उनके परिवारों को निशाना बनाता था।
शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन को योजनाबद्ध तरीके से घर से फरार करवा दिया जाता था और परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संतोष देवी और सुंदरलाल को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में पुलिस गिरोह के नेटवर्क और अन्य संभावित सदस्यों के संबंध में भी जांच कर रही है।
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