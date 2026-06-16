कौन हैं झुंझुनू की ‘टीचर दीदी’? खानाबदोश बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाली अनीता पूनिया जयपुर में होंगी सम्मानित

धीरे-धीरे यह कोशिश एक कारवां बन गई। आज करीब 97 बच्चे सरला पाठशाला के जरिए शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। यहां बच्चों को सिर्फ क ख ग या एबीसीडी ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, भाषा और जीवन के नैतिक संस्कार भी सिखाए जा रहे हैं। झुग्गियों के जो परिवार कल तक शिक्षा को बोझ समझते थे, आज अनीता के प्रयासों से उनकी सोच बदल चुकी है। अब पूरा इलाका उन्हें आदर और प्यार से 'टीचर दीदी' कहकर पुकारता है।