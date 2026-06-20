Jhunjhunu: हवाई पट्टी पर FTO भवन निर्माण का काम शुरू, रोजगार के खुलेंगे अवसर, युवाओं को मिलेगा विमान उड़ाने का परीक्षण

Flying Training Organization In Jhunjhunu: झुंझुनूं जिले के विकास को नई उड़ान देने वाली झुंझुनूं हवाई पट्टी पर फ्लाईंग ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशन (एफटीओ) की स्थापना का काम धरातल पर नजर आने लगा है। आर्गेनाइजेशन के भवन निर्माण को लेकर लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं हवाई पट्टी के स्ट्रीप क्षेत्र से प्रस्तावित भवन स्थल तक सड़क निर्माण का काम भी किया जा रहा है। वर्तमान में एफटीओ भवन के लिए लोहे का फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में यहां युवाओं को विमान उड़ाने का प्रशिक्षण मिलने की उम्मीद है। इससे झुंझुनूं ही नहीं, बल्कि पूरे शेखावाटी क्षेत्र को हवाई प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे।