Rajasthan Snakebite : मानसून से पहले बढ़ा झुंझुनूं में ‘साइलेंट किलर’ का खतरा, क्या है सर्पदंश का लक्षण, जानिए?

Rajasthan Monsoon Snakebite : मानसून की आहट के साथ ही झुंझुनूं जिले में सर्पदंश का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। बारिश शुरू होते ही बिलों में रहने वाले सांप सुरक्षित ठिकाने और भोजन की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। खेतों, ढाणियों और रिहायशी इलाकों में सांपों की बढ़ती आवाजाही लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष अब तक बीडीके अस्पताल में सर्पदंश के 33 मामले दर्ज हो चुके हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है।