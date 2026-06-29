Rajasthan News : NEET छात्रों को हॉस्टल में बनाया बंधक- फिर पीटा, वीडियो वायरल होने पर संचालक और बाउंसरों पर FIR केस

राजस्थान के सीकर शहर से कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। पिपराली रोड पर रहकर नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहे नाबालिग छात्रों के साथ हॉस्टल संचालक और कोचिंग के बाउंसरों द्वारा अमानवीय तरीके से मारपीट की गई। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने न केवल बच्चों को 2 घंटे तक बेरहमी से पीटा, बल्कि इस पूरी वारदात का वीडियो बनाकर खुद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और दूसरे विद्यार्थियों के परिवारों को डराने के लिए भेजा। घटना के बाद से ही पीड़ित बच्चों के माता-पिता गहरे सदमे में हैं।