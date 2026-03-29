Jhunjhunu Girl Murder: 23 साल की बेटी की हत्या कर अंतिम संस्कार की थी तैयारी, ऐनवक्त पर पहुंची पुलिस

मौके पर पहुंची पुलिस (फोटो-पत्रिका)
झुंझुनूं। पिलानी थाना क्षेत्र के गांव घूमनसर कलां में शनिवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। जहां एक 23 वर्षीय युवती की हत्या का आरोप उसके पिता पर लगा है। हत्या के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में जुटे थे। लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवा दिया। बाद में जांच में मामला हत्या का निकला।
थानाधिकारी चन्द्रभान ने बताया कि मृतका प्रियंका पुत्री सुरेन्द्र सिंह नेहरा निवासी सांवलोद हाल निवास घूमनसर कलां है। युवती का पिता सुरेन्द्र सिंह नेहरा मूल रूप से सिंघाना थाना क्षेत्र के गांव सांवलोद का रहने वाला है और पिछले करीब 20 वर्षों से अपने ससुराल घूमनसर कलां में रह रहा है।
शनिवार सुबह जब परिवार के लोग प्रियंका के शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे, उसी दौरान मृतका के चचेरे भाई गौरव ने पुलिस को सूचना दी कि उसके चाचा ने ही प्रियंका की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे परिजनों से पूछताछ की।
शुरुआत में परिजनों ने बताया कि शनिवार सुबह प्रियंका सीढ़ियां चढ रही थी, अचानक गिरने उसकी मौत हो गई। इस पर पुलिस ने जांच की तो मौके पर मात्र तीन ही सीढियां मिली। परिस्थितियां संदिग्ध लगने पर पुलिस को शक हुआ। इस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
पुलिस उपाधीक्षक विकास ढिंढवाल के नेतृत्व में डॉग स्क्वायड व एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। प्रथम दृष्टया मामला मामला हत्या का लग रहा है। मृतका के चचेरे भाई गौरव ने आरोपी सुरेन्द्र सिंह नेहरा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
थानाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रियंका अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहती थी। इस बात से परिवार नाराज था। इसी बात को लेकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग