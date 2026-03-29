Jhunjhunu Girl Murder: 23 साल की बेटी की हत्या कर अंतिम संस्कार की थी तैयारी, ऐनवक्त पर पहुंची पुलिस

झुंझुनूं। पिलानी थाना क्षेत्र के गांव घूमनसर कलां में शनिवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। जहां एक 23 वर्षीय युवती की हत्या का आरोप उसके पिता पर लगा है। हत्या के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में जुटे थे। लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवा दिया। बाद में जांच में मामला हत्या का निकला।