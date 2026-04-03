ब्यावर में ससुराल वालों को नशीली दवा खिलाकर नकदी-जेवर ले उड़ी दुल्हन, दो दिन पहले हुई थी शादी

घटना की जानकारी सबसे पहले दीपा को लगी, जब उसने परिवार के सभी सदस्यों को बेसुध देखा। दीपा ने परिजनों को सूचना दी और परिवार वालों को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती कराया। परिवार के सदस्य हरीश, चंद्रा देवी और दीपा समेत चार लोग अस्पताल में उपचाराधीन हैं। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरु कर दी है। इधर, मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व पार्षद मंगत सिंह मोनू सहित क्षेत्रवासी मौके पर पहुंचे।