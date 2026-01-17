राजस्थान के किसान ने 5 लाख में खरीदी भैंस, एक दिन में देती है इतने लीटर दूध, जानें खासियत

पशुधन प्रसार अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि अधिक दूध देने वाली भैंस को सूखे व हरे चारे के साथ कैल्शियम और मिनरल की दवाएं दी जाती हैं। क्षेत्र में मुर्रा नस्ल की ब्रीडिंग होने से भैंसों में 90 प्रतिशत तक मुर्रा के लक्षण आ गए हैं, जिससे दूध उत्पादन भी बढ़ा है। पशुपालक अनिल डागुर ने बताया कि अभी भैंस गर्भकाल में है, एक पखवाड़े में व्यात के बाद दूध देना शुरू होगा।