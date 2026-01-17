17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

राजस्थान के किसान ने 5 लाख में खरीदी भैंस, एक दिन में देती है इतने लीटर दूध, जानें खासियत

समीपवर्ती गांव खेड़ी में पशुपालक अनिल डागुर द्वारा खरीदी गई भैंस इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

करौली

image

kamlesh sharma

Jan 17, 2026

भैंस खरीद कर ले जाता खेड़ी गांव का पशुपालक: फोटो पत्रिका

हिण्डौनसिटी (करौली)। समीपवर्ती गांव खेड़ी में पशुपालक अनिल डागुर द्वारा खरीदी गई भैंस इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। अनिल ने क्यारदा खुर्द निवासी नाहर सिंह पहलवान से हरियाणा की प्रसिद्ध मुर्रा नस्ल की उच्च गुणवत्ता वाली भैंस को 5 लाख 21 हजार रुपए में खरीदा है। बताया जा रहा है कि यह भैंस प्रतिदिन करीब 27 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है।

पशुपालक के अनुसार इस भैंस की खासियत यह है कि यह देशभर में चर्चित रहे युवराज भैंसे की नस्ल से जुड़ी हुई है। इसकी संतति को लेकर पशुपालन जगत में विशेष रुचि बनी हुई है। नाहर सिंह के पास यह भैंस करीब तीन साल से थी और इसकी दो बार संतति भी हो चुकी है। क्षेत्र सबसे महंगी भैंस का सौदा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

सामान्य भैंस और मुर्रा में बड़ा अंतर

सामान्य भैंस जहां 8-12 लीटर दूध देती है, वहीं मुर्रा नस्ल वाली भैंसें 15-20 लीटर तक दूध देती हैं। नाहर सिंह को वर्ष 2016 में पशुपालन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। उनके बाड़े में वर्तमान में 10-11 भैंसें हैं, जिनकी कीमत 3.5- 4 लाख रुपए तक बताई जाती है।

देखभाल और खानपान है खास

पशुधन प्रसार अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि अधिक दूध देने वाली भैंस को सूखे व हरे चारे के साथ कैल्शियम और मिनरल की दवाएं दी जाती हैं। क्षेत्र में मुर्रा नस्ल की ब्रीडिंग होने से भैंसों में 90 प्रतिशत तक मुर्रा के लक्षण आ गए हैं, जिससे दूध उत्पादन भी बढ़ा है। पशुपालक अनिल डागुर ने बताया कि अभी भैंस गर्भकाल में है, एक पखवाड़े में व्यात के बाद दूध देना शुरू होगा।

इनका कहना है
मुर्रा नस्ल की भैंस 30 से 35 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। क्रमिक रूप से मुर्रा से ब्रीडिंग कराने पर लक्षणों में शुद्धता और दूध की मात्रा दोनों बढ़ती हैं। खेड़ी गांव के पशुपालक द्वारा खरीदी गई भैंस में मुर्रा नस्ल की अधिक प्युरिटी है, जिसके चलते यह प्रतिदिन 27 लीटर दूध दे सकती है।

डॉ. बनैसिंह मीणा, उपनिदेशक
राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, हिण्डौनसिटी

ये भी पढ़ें

खेती से लाखों की कमाई और अब राष्ट्रपति से सम्मान; राजस्थान की इस 10वीं पास महिला ने बदली खेती की तस्वीर
झुंझुनू
farmer Santosh Devi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 07:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / राजस्थान के किसान ने 5 लाख में खरीदी भैंस, एक दिन में देती है इतने लीटर दूध, जानें खासियत

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Karauli Crime: होटल के एक कमरे में 3 लड़कियों के साथ थे दो पुरुष, पुलिस के पहुंचते ही मच गया हड़कंप

Prostitution, Prostitution in Karauli, Prostitution in Rajasthan, Karauli Prostitution News, Karauli News, Rajasthan News, देह व्यापार, देह व्यापार इन करौली, देह व्यापार इन राजस्थान, करौली देह व्यापार न्यूज, करौली न्यूज, राजस्थान न्यूज
करौली

सरसों ने बनाई अलग पहचान,खेतों में पीली चुनरिया से खुशहाल होगा किसान

karauli news
करौली

राजस्थान में यहां पेड़ पर फंदे से लटका मिला वृद्ध का शव, परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का लगाया आरोप

karauli news
करौली

राजस्थान: शिक्षा विभाग की बड़ी चूक, मौत के 2 माह बाद कर दिया व्याख्याता का तबादला; नाम देख रो पड़े परिजन

76 पुलिसकर्मियों का तबादला (Patrika - Photo)
करौली

कड़ाके की सर्दी में त्यागी गई ‘जाह्नवी’, जल्द बनेगी किसी आंगन की ‘सोन चिरैया’, 7 दिन पहले शौचालय में मिली, दत्तक प्रक्रिया शुरू

Karauli News Hindaun City
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.