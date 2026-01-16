खेती से लाखों की कमाई और अब राष्ट्रपति से सम्मान; राजस्थान की इस 10वीं पास महिला ने बदली खेती की तस्वीर

संतोष देवी ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अपनी लगन व मेहनत के बल पर नर्सरी और बागवानी में ऊंची डिग्रियां रखने वालों को भी पीछे छोड़ दिया। वे अपने बगीचे में ही नर्सरी व बागवानी का रिसर्च सेंटर चलाती हैं। उनके बगीचे में वर्ष 2015 से शुरू किया गया एचआरएमएन-99 किस्म के सेब के सैकड़ों पेड़ लहलहा रहे हैं। इन पेड़ों पर प्रतिवर्ष प्रति पेड़ करीब 70 किलो फल लगते हैं, जो भीषण गर्मी के बीच जून के महीने में पक कर तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा उनके बगीचे में अनार, मौसमी, बेर, चिकु, किन्नू, अंजीर, रेड जापानी अमरूद आदि की भी बम्पर पैदावार हो रही है।