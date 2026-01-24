वसंत में सर्दी का कोहराम, राजस्थान के इस शहर में सवेरे लोग जागे तो जब चुका था सब, -7 डिग्री पहुंचा पारा

अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड से राहत मिल गई है, तो ठहरिए! मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार 24 और 25 जनवरी को आसमान साफ जरूर रहेगा, लेकिन असली ट्विस्ट 26 जनवरी से आने वाला है। नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस 26 और 27 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में फिर से आंधी, बारिश और घना कोहरा छाने की संभावना है। 27.28 जनवरी को आने वाले एक और विक्षोभ के कारण फरवरी की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड और मावठ के साथ हो सकती है।