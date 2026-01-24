वसंत में सर्दी का कोहराम, राजस्थान के इस शहर में सवेरे लोग जागे तो जब चुका था सब, -7 डिग्री पहुंचा पारा

सीकर में पत्ता गोभी, चारे और कपड़े पर बर्फ जमी, माउंट में पारा माइनस में
मरूधरा में इस समय मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां वसंत की दस्तक होनी थी, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा माइनस 7 डिग्री तक लुढ़क गया है। यह इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। आलम यह है कि सुबह उठते ही लोगों को घरों के बाहर, गाड़ियों पर और घास के मैदानों में बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई।
सिर्फ माउंट आबू ही नहीं, शेखावाटी के सीकर और चूरू में भी खेतों में फसलों पर बर्फ की परत जम गई है। उत्तरी हवाओं और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने पूरे राजस्थान को कोल्ड रूम बना दिया है। जयपुर, दौसा और अलवर जैसे जिलों में शनिवार सुबह से ही बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में दिन के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है।
शुक्रवार को जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर सहित करीब 15 शहरों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में जमी बर्फ की वजह से सरसों और रबी की अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड से राहत मिल गई है, तो ठहरिए! मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार 24 और 25 जनवरी को आसमान साफ जरूर रहेगा, लेकिन असली ट्विस्ट 26 जनवरी से आने वाला है। नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस 26 और 27 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में फिर से आंधी, बारिश और घना कोहरा छाने की संभावना है। 27.28 जनवरी को आने वाले एक और विक्षोभ के कारण फरवरी की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड और मावठ के साथ हो सकती है।
जो लोग इस वीकेंड माउंट आबू या राजस्थान के किलों की सैर का प्लान बना रहे हैं, उन्हें भारी ऊनी कपड़ों के साथ तैयार रहना चाहिए। बर्फीली हवाओं के कारण विंड चिल फैक्टर शरीर को ज्यादा ठंडा महसूस करा रहा है। बर्फ से सामना होना भी तय है।
