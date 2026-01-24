24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

वसंत में सर्दी का कोहराम, राजस्थान के इस शहर में सवेरे लोग जागे तो जब चुका था सब, -7 डिग्री पहुंचा पारा

मरूधरा में इस समय मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां वसंत की दस्तक होनी थी, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा माइनस 7 डिग्री तक लुढ़क गया है। यह इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। आलम यह है कि सुबह [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Jayant Sharma

Jan 24, 2026

सीकर में पत्ता गोभी, चारे और कपड़े पर बर्फ जमी, माउंट में पारा माइनस में

मरूधरा में इस समय मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां वसंत की दस्तक होनी थी, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा माइनस 7 डिग्री तक लुढ़क गया है। यह इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। आलम यह है कि सुबह उठते ही लोगों को घरों के बाहर, गाड़ियों पर और घास के मैदानों में बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई।

शेखावाटी से माउंट तक बर्फीली सुबह

सिर्फ माउंट आबू ही नहीं, शेखावाटी के सीकर और चूरू में भी खेतों में फसलों पर बर्फ की परत जम गई है। उत्तरी हवाओं और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने पूरे राजस्थान को कोल्ड रूम बना दिया है। जयपुर, दौसा और अलवर जैसे जिलों में शनिवार सुबह से ही बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में दिन के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

फसलों पर मंडराया संकट, 15 शहरों में पारा 20 से नीचे

शुक्रवार को जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर सहित करीब 15 शहरों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में जमी बर्फ की वजह से सरसों और रबी की अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

सावधान! 26 जनवरी से फिर शुरू होगा वेदर ड्रामा

अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड से राहत मिल गई है, तो ठहरिए! मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार 24 और 25 जनवरी को आसमान साफ जरूर रहेगा, लेकिन असली ट्विस्ट 26 जनवरी से आने वाला है। नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस 26 और 27 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में फिर से आंधी, बारिश और घना कोहरा छाने की संभावना है। 27.28 जनवरी को आने वाले एक और विक्षोभ के कारण फरवरी की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड और मावठ के साथ हो सकती है।

क्या करें पर्यटक…

जो लोग इस वीकेंड माउंट आबू या राजस्थान के किलों की सैर का प्लान बना रहे हैं, उन्हें भारी ऊनी कपड़ों के साथ तैयार रहना चाहिए। बर्फीली हवाओं के कारण विंड चिल फैक्टर शरीर को ज्यादा ठंडा महसूस करा रहा है। बर्फ से सामना होना भी तय है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में इस साल बारिश कैसी होगी? टोंक की परंपरा में 70 किलो के दड़े से मिला जवाब
टोंक
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 10:02 am

Published on:

24 Jan 2026 10:01 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / वसंत में सर्दी का कोहराम, राजस्थान के इस शहर में सवेरे लोग जागे तो जब चुका था सब, -7 डिग्री पहुंचा पारा

बड़ी खबरें

View All

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शरीर ही ब्रह्माण्ड – पुरुष भीतर अशक्त, स्त्री संकल्पवान

Sharir Hi Brahmand
ओपिनियन

Bank Strike: देशव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान, अगले 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, SBI ने दिया ये नोटिस

SBI Bank Closed
कोटा

Manish Bhambu Murder: जयपुर में हुई थी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, शराब पार्टी के बहाने बुलाकर मारा, 24 बीघा जमीन पर थी नजर

Manish Bhambu Murder Case
सीकर

Jaipur: हाईकोर्ट में आज से शनिवार को भी सुनवाई, बार-बेंच में गतिरोध, अधिवक्ताओं ने किया कार्य ​बहिष्कार

हाईकोर्ट में आज से हर माह दो शनिवार को भी सुनवाई, पत्रिका फोटो
जयपुर

सूर्य सप्तमी विशेष: प्रदेश के हर स्कूल में आज होगा सामूहिक ‘सूर्य नमस्कार’

Mass 'Surya Namaskar' (sun salutation) will be performed in every school today.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.