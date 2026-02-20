Weather News: राजस्थान में अगले सात दिन का मौसम का पूर्वानुमान जारी, बारिश के आसार नहीं

Rajasthan weather: जयपुर. राजस्थान में फिलहाल मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश के किसी भी हिस्से में वर्षा दर्ज नहीं की गई। पूर्वी और पश्चिमी दोनों राजस्थान में शून्य बारिश रिकॉर्ड की गई है।
राजधानी जयपुर सहित अजमेर, कोटा, अलवर, सीकर और भीलवाड़ा में दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहा, जबकि रात के समय हल्की ठंडक महसूस की गई। पश्चिमी जिलों बाड़मेर और फलोदी में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दिन में गर्मी बढ़ने लगी है। वहीं माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जिससे सुबह-शाम ठंड का असर बना हुआ है।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। आगामी सप्ताह भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसानों और आमजन को फिलहाल बारिश से राहत रहेगी, लेकिन दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
कुल मिलाकर राजस्थान में साफ आसमान, धूप और हल्की ठंड का मिला-जुला मौसम लोगों को सुहावना अनुभव करा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग