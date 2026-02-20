Weather News: राजस्थान में अगले सात दिन का मौसम का पूर्वानुमान जारी, बारिश के आसार नहीं

राजधानी जयपुर सहित अजमेर, कोटा, अलवर, सीकर और भीलवाड़ा में दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहा, जबकि रात के समय हल्की ठंडक महसूस की गई। पश्चिमी जिलों बाड़मेर और फलोदी में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दिन में गर्मी बढ़ने लगी है। वहीं माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जिससे सुबह-शाम ठंड का असर बना हुआ है।