Vinod Jakhar : जिस NSUI से बागी हुए, उसी के बने राष्ट्रीय अध्यक्ष; ‘गज़ब’ की है संघर्ष की कहानी

कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान की छात्र राजनीति के विनोद जाखड़ को NSUI का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नियुक्ति पर मुहर लगाई और महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। विनोद जाखड़ अब तक राजस्थान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब वे देशभर के करोड़ों छात्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे।