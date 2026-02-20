Vinod Jakhar : जिस NSUI से बागी हुए, उसी के बने राष्ट्रीय अध्यक्ष; ‘गज़ब’ की है संघर्ष की कहानी

कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान की छात्र राजनीति के विनोद जाखड़ को NSUI का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नियुक्ति पर मुहर लगाई और महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। विनोद जाखड़ अब तक राजस्थान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब वे देशभर के करोड़ों छात्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
विनोद जाखड़ की कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ साल 2018 का राजस्थान यूनिवर्सिटी (RU) छात्रसंघ चुनाव है।
विनोद जाखड़ का जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। जयपुर के पास एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे विनोद के पिता पेशे से मिस्त्री (प्लास्टर का काम करने वाले) हैं।
'निर्दलीय' जीत के बाद विनोद ने दोबारा NSUI का दामन थामा। संगठन ने भी उनकी ताकत को पहचाना और उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया।
विनोद जाखड़ की नियुक्ति के कई सियासी मायने हैं:
