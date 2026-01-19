Dungarpur: जंगल में इस हाल में मिले ‘नाबालिग कपल’, न्यू ईयर पर घर से लापता हुए थे लड़का-लड़की, 18 दिन बाद ऐसे मिले

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पेड़ से उतरवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लड़का और लड़की एक-दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे। पुलिस ने मामले की आगे जांच शुरू कर दी है।