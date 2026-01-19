19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Dungarpur: जंगल में इस हाल में मिले ‘नाबालिग कपल’, न्यू ईयर पर घर से लापता हुए थे लड़का-लड़की, 18 दिन बाद ऐसे मिले

Rajasthan News: दो नाबालिग लड़के-लड़की के शव एक पेड़ पर दो अलग-अलग फंदों से लटके मिले। किशोर मांडव फला खाईया तथा किशोरी हरजी का सिरा मांडव कर रहनेे वाली थी।

less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Akshita Deora

Jan 19, 2026

Police Team

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Minor Couple Died In Dungarpur: डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र से रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सागेला तालाब के पास जंगल में एक पेड़ पर नाबालिग लड़का और लड़की के शव दो अलग-अलग फंदों से लटके हुए मिले। यह दृश्य को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।

मृतकों की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार मृतक लड़का मांडव फला खाईया का रहने वाला था जबकि नाबालिग लड़की हरजी का सिरा मांडव की निवासी थी और दोनों नाबालिग है। ग्रामीणों की मदद से शवों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत परिजनों को सूचना दी।

न्यू ईयर से थे लापता

वरदा थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि दोनों नाबालिग न्यू ईयर यानी 1 जनवरी को घर से लापता हो गए थे। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। न्यू ईयर के दिन से लापता बच्चों को लेकर परिवार काफी चिंतित था। 18 दिन बाद इस तरह शव मिलने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

पुलिस ने शव उतरवाकर कराया पोस्टमार्टम

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पेड़ से उतरवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लड़का और लड़की एक-दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे। पुलिस ने मामले की आगे जांच शुरू कर दी है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Crime : टेंट गाड़ने वाली कील को मां ने दोनों बच्चों के गले में पिरोकर मार दिया, वजह बताई तो हिल गई पुलिस
भीलवाड़ा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 09:16 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur: जंगल में इस हाल में मिले ‘नाबालिग कपल’, न्यू ईयर पर घर से लापता हुए थे लड़का-लड़की, 18 दिन बाद ऐसे मिले

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डूंगरपुर नगर परिषद का नवाचार, कचरा संग्रहण के लिए सीएनजी और पेट्रोल के 8 नए वाहन शुरू

Dungarpur News Municipal Council
डूंगरपुर

राजस्थान में बड़ी भविष्यवाणी: 2026 में राजनीति दिखाएगी असली रंग, सोना महंगा होगा या पेट्रोल सस्ता? बारिश पर भी बड़ा अनुमान

rajasthan predaction
डूंगरपुर

राजस्थान: इस कस्बे की राजनीति में बड़ा उलटफेर: खोड़निया फिर बैठे नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर, कांग्रेस खेमे में उत्साह

congress news
डूंगरपुर

Body Donation : मौत के बाद भी ‘जिंदा रहेगी’ डूंगरपुर की लवली, देहदान कर पेश की एक अनूठी मिसाल

Dungarpur Lovely Mittal after death will live on setting a unique example by donating her body
डूंगरपुर

Rajasthan Schools : राजस्थान के स्कूलों के लिए नई व्यवस्था, बच्चों को मिलेगी बड़ी छूट

Rajasthan schools provide new system students significant big benefits
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.