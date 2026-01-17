Crime : टेंट गाड़ने वाली कील को मां ने दोनों बच्चों के गले में पिरोकर मार दिया, वजह बताई तो हिल गई पुलिस

पुलिस पूछताछ में आरोपी संजू देवी ने जो वजह बताई, वह हैरान करने वाली है। संजू ने बताया कि उसके मुंह में काफी समय से छाले थे। उसने सोशल मीडिया (Instagram/Reels) पर एक वीडियो देखा, जिसमें बताया गया था कि लंबे समय तक रहने वाले छाले कैंसर का संकेत हो सकते हैं। बस, इसी एक रील ने उसके दिमाग में मौत का ऐसा डर बैठाया कि उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। उसे लगा कि अगर उसे कैंसर हो गया और वह मर गई, तो उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इसी 'असुरक्षा' के भाव ने उसे कातिल बना दिया।