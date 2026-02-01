भीलवाड़ा में ट्रैफिक लाइट व्यवस्था का ‘ट्रायल’ फेल

नगर विकास न्यास ने शहर में आधी अधूरी तैयारी के बीच यातयात पुलिस को गायत्री आश्रम चौराहा, गंगापुर चौराहा व अजमेर पुलिया चौराहा की ट्रैफिक लाइट हैंडओवर कर दी। लेकिन अजमेर पुलिया चौराहा की ट्रैफिक लाइट व्यवस्था ट्रायल में ही फेल हो गई। यातायात पुलिस की पीड़ा है कि जनप्रतिनि​​​धियों के बढ़ते दबाव के बीच ट्रैफिक लाइट का संचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन गंगापुर चौराहा व गायत्री आश्रम चौराहा पर चालकों को रूकने तक के लिए सफेद लाइन नहीं बनाई गई और ना ही यहां किसी प्रकार की जेब्रा कॉसिंग बनाए गए। पैदल आने जाने वालों के लिए भी कोई संकेतक नहीं बनाए गए है।