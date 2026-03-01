Jodhpur: दूल्हा बने संभल SP केके बिश्नोई का रॉयल लुक, घोड़ी पर चढ़कर जोधपुर रवाना, IPS अंशिका वर्मा संग लेंगे सात फेरे

रविवार को बिश्नोई दूल्हा बनकर पारंपरिक रीति-रिवाज निभाने के बाद घोड़ी पर सवार होकर बारात के साथ जोधपुर के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। बारात के दौरान ढोल-नगाड़ों की धुन पर परिजनों और महिलाओं ने नृत्य किया, जिससे माहौल उत्सवमय हो गया। जोधपुर के एक प्रसिद्ध होटल में आज दोनों सात फेरे लेकर जीवनसाथी बनेंगे। इसके बाद 30 मार्च को जोधपुर में ही भव्य रिसेप्शन का आयोजन होगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों और कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।