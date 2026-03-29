Rajasthan: राजस्थान में हड़कंप, मदन दिलावर के दौरे के बाद एक झटके में 11 अधिकारी निलंबित, कईयों को मिले नोटिस

विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, लक्ष्मणगढ़ की विकास अधिकारी रोमा सहारण, सहायक विकास अधिकारी रतनगढ़ दिलीप कुमार सोनी, अतिरिक्त विकास अधिकारी लक्ष्मणगढ़ बनवारीलाल मीणा, सहायक अभियंता रतनगढ़ गोपेश कुमार निराला, प्रगति प्रसार अधिकारी पिपराली रामप्रसाद बगड़िया, सहायक अभियंता लक्ष्मणगढ़ वीरेन्द्र चाहर, कार्यवाहक विकास अधिकारी सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी बीरबल सिंह, सहायक अभियंता पलसाना महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त विकास अधिकारी पिपराली रतनलाल गुर्जर और विकास अधिकारी रतनगढ़ जगदीश व्यास को निलंबित किया गया है। विभागीय आदेशों के बाद संबंधित अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।