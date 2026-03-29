Good News: जयपुर को बड़ा तोहफा, बनेंगे 2-2 अंडरपास और ओवरब्रिज, दिल्ली का सफर होगा आसान

इसके अलावा फ्लाईओवर निर्माण भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। अजमेर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को सीधे दिल्ली और सीकर की ओर भेजने के लिए सर्विस लेन के ऊपर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वहीं दूसरा फ्लाईओवर जयपुर शहर के वैशाली नगर और अजमेर रोड से आने वाले ट्रैफिक को सीधे अजमेर की ओर जाने में मदद करेगा, जिसकी लंबाई करीब 900 मीटर होगी। वर्तमान में हीरापुरा जंक्शन पर सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा ट्रैफिक दबाव रहता है।