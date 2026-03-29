29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: जयपुर को बड़ा तोहफा, बनेंगे 2-2 अंडरपास और ओवरब्रिज, दिल्ली का सफर होगा आसान

Jaipur-Kishangarh Highway: जयपुर में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंडरपास और फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी देकर काम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 29, 2026

underpass, underpass in jaipur, new underpass in jaipur, flyover, flyover in jaipur, news flyover in jaipur, jaipur infrastructure news, Jaipur-Kishangarh Highway, Jaipur traffic, Heerapura Junction project, Jaipur bypass traffic, NHAI Jaipur project, Jaipur flyover news, Jaipur underpass plan, Rajasthan traffic update, Jaipur infrastructure development, 200 feet bypass Jaipur, Jaipur Ajmer highway, Jaipur road construction, Jaipur traffic jam solution, Jaipur smart city roads, Rajasthan highway project, Jaipur latest news

एआई तस्वीर

जयपुर। शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल 200 फीट बाइपास स्थित हीरापुरा जंक्शन पर ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) ने अंडरपास और फ्लाईओवर निर्माण की योजना को मंजूरी देते हुए काम के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस जंक्शन पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

काम शुरू करने के निर्देश

एनएचएआइ के अनुसार इस प्रोजेक्ट के तहत 200 फीट बाइपास और जयपुर-किशनगढ़ सिक्स लेन हाईवे पर कुल दो अंडरपास और दो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए चयनित निर्माण कंपनी को जल्द से जल्द ग्राउंड पर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब दो साल से अधिक का समय लग सकता है।

योजना के तहत एक अंडरपास मानसरोवर से दिल्ली, सिरसी और कालवाड़ की दिशा में जाने वाले यातायात के लिए बनाया जाएगा, जबकि दूसरा अंडरपास दिल्ली से मानसरोवर आने वाले वाहनों के लिए होगा। ये दोनों अंडरपास करीब 600 से 700 मीटर लंबे और दो-दो लेन के होंगे, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और वाहन बिना रुकावट के निकल सकेंगे।

लंबा फ्लाईओवर बनेगा

इसके अलावा फ्लाईओवर निर्माण भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। अजमेर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को सीधे दिल्ली और सीकर की ओर भेजने के लिए सर्विस लेन के ऊपर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वहीं दूसरा फ्लाईओवर जयपुर शहर के वैशाली नगर और अजमेर रोड से आने वाले ट्रैफिक को सीधे अजमेर की ओर जाने में मदद करेगा, जिसकी लंबाई करीब 900 मीटर होगी। वर्तमान में हीरापुरा जंक्शन पर सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा ट्रैफिक दबाव रहता है।

जाम से मिलेगी राहत

पीक ऑवर्स में यहां इतनी भीड़ हो जाती है कि मानसरोवर से दिल्ली की दिशा में जंक्शन पार करने में 8 से 10 मिनट तक का समय लग जाता है। कई बार यहां लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। एनएचएआइ का मानना है कि अंडरपास और फ्लाईओवर बनने के बाद इस क्षेत्र में ट्रैफिक का प्रवाह सुगम हो जाएगा।

खासकर जयपुर-अजमेर और दिल्ली रूट पर यात्रा करने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, बल्कि शहर के प्रमुख मार्गों पर यात्रा का समय भी घटेगा। आने वाले समय में यह जंक्शन आधुनिक यातायात व्यवस्था का उदाहरण बन सकता है, जिससे रोजाना हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Firing: अंतरजातीय शादी से नाराज थे काका, गुस्साए भतीजे ने गोली से उड़ाया, परिवार में कोहराम, इलाके में दहशत
टोंक
firing, firing in Rajasthan, Tonk firing, uncle murder, nephew kills uncle, nephew kills uncle in Tonk, nephew kills uncle in Rajasthan, Tonk murder news, Rajasthan murder news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: जयपुर को बड़ा तोहफा, बनेंगे 2-2 अंडरपास और ओवरब्रिज, दिल्ली का सफर होगा आसान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान की सियासत में ‘पुत्र मोह’ पर घमासान; एक-दूसरे के नेता पुत्रों की कलई खोलने में जुटी भाजपा-कांग्रेस

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

जयपुर में बीच सड़क दबंगई करने वाली लड़की का नया वीडियो आया सामने, बोली- मैं गुस्से में थी

Jaipur Viral Girl
जयपुर

LPG Crisis: एलपीजी कालाबाजारी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा सख्त, तत्काल FIR के निर्देश

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

LPG Gas Crisis: गैंस सिलेंडर को लेकर भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इनको 100 प्रतिशत मिलेगी टंकी, देखें लिस्ट

Rajasthan LPG policy, Jaipur LPG news, commercial LPG Rajasthan, Rajasthan gas supply update, Jaipur breaking news LPG, Rajasthan business gas policy, LPG distribution Rajasthan, Rajasthan government news, Jaipur gas cylinder update, Rajasthan industry LPG supply, PNG expansion Rajasthan, Rajasthan hotels LPG supply, Jaipur food business gas, Rajasthan policy update 2026, LPG control order India, Rajasthan commercial cylinder news, Jaipur local news LPG, Rajasthan gas allocation policy, Rajasthan energy news, Jaipur restaurant LPG supply
जयपुर

PM Modi की मीटिंग के बाद राजस्थान में हलचल, पेट्रोल-डीजल-LPG को लेकर आई ये बड़ी अपडेट 

PM Narendra Modi
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.