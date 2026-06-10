Development Project: पश्चिमी राजस्थान को बड़ा तोहफा, नागौर-बीकानेर फोरलेन परियोजना को मंजूरी, 1359 करोड़ होंगे खर्च

इसके अलावा नागौर शहर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड को पूरा करने की दिशा में भी प्रगति हुई है। मंत्रालय ने बीकानेर रोड और लाडनूं रोड को जोड़ने वाले शेष हिस्से के लिए बायपास निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्तमान में नागौर शहर से दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिसके कारण दिन-रात भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। इससे यातायात जाम और सड़क दुर्घटनाओं की समस्या भी सामने आती रही है। नई सड़क और बायपास परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर के भीतर यातायात का दबाव कम होने तथा लोगों को सुरक्षित और तेज यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है।