खुशखबरी: किशनगढ़ एयरपोर्ट से अब दिल्ली के साथ जेवर को भी सीधी उड़ान, जुलाई से शुरू होगा नया शेड्यूल

मदनगंज-किशनगढ़। अजमेर संभाग और मार्बल नगरी किशनगढ़ के लिए हवाई सेवाओं को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इंडिगो ने जुलाई 2026 से किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए नया उड़ान शेड्यूल जारी करते हुए दिल्ली के साथ-साथ नोएडा (जेवर) के लिए भी नियमित उड़ान संचालन शुरू करने की घोषणा की है। नई उड़ानों के शुरू होने से क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा और धार्मिक यात्राओं को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। किशनगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार और विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। यदि भविष्य में मुंबई, अहमदाबाद और अन्य बड़े शहरों के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू होती हैं तो किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय एयर हब के रूप में उभर सकता है।