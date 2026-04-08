Rajasthan PDS : अप्रैल का गेहूं नहीं, तो मई-जून का कहां से आएगा? असमंजस में भरतपुर-डीग के राशन डीलर

Rajasthan PDS : राजस्थान में एक ओर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत तीन माह का गेहूं एक साथ बांटने के बड़े दावे कर रही है। वहीं जमीनी हकीकत यह है कि कई राशन दुकानों तक अप्रेल माह का गेहूं भी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में मई-जून का गेहूं एक साथ वितरण करने की योजना पूरी तरह सवालों के घेरे में आ गई है। भरतपुर जिले में गेहूं की बंपर आवक के बावजूद गोदाम फुल होने की स्थिति है, लेकिन वितरण व्यवस्था चरमराई हुई है। लाभार्थियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा, जबकि कागजों में तीन माह का राशन एक साथ देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।