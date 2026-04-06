6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

प्रेमी से शादी करवा दो, गांव में 150 फीट टॉवर पर चढ़ी युवती, 5 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Bharatpur News : बयाना के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके की सांसें थाम दीं। प्रेम विवाह की जिद में एक 20 वर्षीय युवती करीब 150 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और लगभग 5 घंटे तक वहीं बैठी रही।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Apr 06, 2026

bharatpur

फोटो: वीडियो का स्क्रीनशॉट

Bharatpur News : भरतपुर। बयाना के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके की सांसें थाम दीं। प्रेम विवाह की जिद में एक 20 वर्षीय युवती करीब 150 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और करीब 5 घंटे तक वहीं बैठी रही। इस दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।

जानकारी के अनुसार युवती गांव के ही युवक से अंतर्जातीय विवाह करना चाहती थी, लेकिन परिजनों की असहमति के चलते उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया। टॉवर पर चढ़ी युवती को देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया, वहीं आसपास के लोग भी चिंतित नजर आए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सदर थाना पुलिस के साथ सिविल डिफेंस टीम को बुलाया गया और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस को अलर्ट पर रखा गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास तेज कर दिए।

युवक को मौके पर बुलाया

युवती को समझाने के लिए उस युवक को भी मौके पर बुलाया गया, जिससे वह शादी करने की जिद कर रही थी। सुरक्षा उपकरणों के साथ युवक को टॉवर पर भेजा गया, जहां उसने युवती को समझाने की कोशिश की। काफी देर तक चली समझाइश और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार युवती नीचे उतरने के लिए राजी हो गई।

पांच घंटे बाद नीचे उतरी युवती

करीब पांच घंटे बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, जिसके बाद प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू के तुरंत बाद युवती को उप जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Apr 2026 03:42 pm

Published on:

06 Apr 2026 03:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / प्रेमी से शादी करवा दो, गांव में 150 फीट टॉवर पर चढ़ी युवती, 5 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Deeg Hospital Video Viral: अस्पताल में साइकिल पर पत्नी को इमरजेंसी तक ले गया बुजुर्ग, वीडियो हुआ वायरल

Deeg hospital video viral, Rajasthan hospital news, cycle in hospital incident, hospital security issue, Deeg district hospital case, patient on bicycle video, hospital management problem, parking issue hospital, two wheeler inside hospital, viral hospital footage, Rajasthan healthcare system, hospital safety concern, patient transport issue, local hospital news, Deeg news update
भरतपुर

भरतपुर: सत्संग के नाम पर ‘दुकानदारी’! ट्रस्ट की जमीन पर चला कारोबार, दुकानों और गोदामों पर चला बुलडोजर

Bulldozer action Bharatpur
भरतपुर

Rajasthan LPG Crisis : घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए बड़ा आदेश, एलपीजी उपभोक्ताओं को दी चेतावनी

Rajasthan LPG Crisis domestic gas cylinders delivery New order LPG consumers warning issued know
भरतपुर

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार SUV का कहर, भाई-बहन और भांजे को कुचला; बाइक के उड़े परखच्चे

Deeg Road Accident-1
भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर में अस्पताल में इंजेक्शन लगाते युवक की मौत, होने वाली थी छुट्टी; बिफरे परिजनों ने लगाया जाम

Bharatpur hospital a young man died while being injected Angry family members blocked road
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.