प्रेमी से शादी करवा दो, गांव में 150 फीट टॉवर पर चढ़ी युवती, 5 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Bharatpur News : भरतपुर। बयाना के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके की सांसें थाम दीं। प्रेम विवाह की जिद में एक 20 वर्षीय युवती करीब 150 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और करीब 5 घंटे तक वहीं बैठी रही। इस दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।