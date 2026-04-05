भरतपुर: सत्संग के नाम पर ‘दुकानदारी’! ट्रस्ट की जमीन पर चला कारोबार, दुकानों और गोदामों पर चला बुलडोजर

निगम की टीम और पुलिस जाप्ता पहुंचते ही दुकानदारों में हडक़ंप मच गया। इस कार्रवाई के लिए दुकानदारों ने नगर निगम प्रशासन और ट्रस्ट पर आपसी मिलीभगत के आरोप लगाए। उनका कहना था कि हम करीब 4-5 दशकों से यहां दुकान कर रहे हैं, जिसका किराया भी प्रतिमाह समय से दिया जाता है, लेकिन ट्रस्ट संचालकों ने जमीन को खाली कराने के लिए निगम प्रशासन से मिलकर ये कार्रवाई कराई है।