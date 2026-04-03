Bharatpur Crime : भरतपुर के चर्चित हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद, सीकरी में भूमि विवाद में मारी गोली, मौत

थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि बुधवार की रात करीब 11 बजे सूचना मिली थी कि गांव घमूड़की में फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। मामले में मृतक के भाई जगजीत सिंह उर्फ छीतु पुत्र सुंदर सिंह रायसिख निवासी घमूड़की ने गांव के ही सुखबीर सिंह पुत्र काला सिंह, जसबीर सिंह पुत्र दर्शन सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह, जसवंत सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह, हरवंश सिंह पुत्र प्रीतम सिंह व मुख्त्यार सिंह पुत्र मांग सिंह रायसिख निवासी घमूड़की तथा राजसिंह पुत्र महेंद्र सिंह रायसिख निवासी गढ़तेस्की के खिलाफ भाई की हत्या करने का मामला दर्ज कराया है।