Rajasthan : एसआई परीक्षा पर एसओजी की बड़ी घोषणा, गड़बड़ी की सूचना पर मिलेगा ₹100000 का इनाम

Rajasthan SI Recruitment Examination 2025 : आरपीएससी 5 अप्रैल व 6 अप्रैल को राजस्थान में उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन करवा रहा है। परीक्षा के लिए स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने विशेष निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी या आपराधिक गतिविधि की सटीक सूचना देने वाले को ₹100000 का इनाम दिया जाएगा। सूचना व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर 9530429258 पर दी जा सकती है।