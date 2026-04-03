Bharatpur: चूल्हे से उतारकर कमरे में ठंडा होने के लिए रखा था खौलता दूध, दस महीने की बच्ची भगोने में गिरी, दर्दनाक मौत

10 महीने की मासूम चांदनी उस वक्त बेड पर अकेले खेल रही थी। मां घर के दूसरे काम निपटाने के लिए आंगन में चली गई। इसी बीच, खेलते-खेलते चांदनी बेड के किनारे तक आ गई और संतुलन बिगड़ने के कारण सीधे खौलते दूध के भगोने में जा गिरी। बच्ची की चीख सुनकर मां बदहवास होकर कमरे की ओर दौड़ी। वहां का नजारा देख मां के पैरों तले जमीन खिसक गई; उसकी लाडली गर्म दूध से भरे बर्तन में तड़प रही थी। मां ने तुरंत बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मासूम का नाजुक शरीर बुरी तरह झुलस चुका था।