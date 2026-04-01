सीकर : पड़ोसन की नाइटी चुराकर पहनी, फिर किया बुरा काम, सीसीटीवी देखकर हिल गई पुलिस

रामलीला मैदान स्थित प्राचीन काल भैरव मंदिर में सोमवार रात करीब दो दर्जन चांदी के छत्रों पर हाथ साफ किया गया था। मंदिर समिति के गोविंद चतेरा की रिपोर्ट पर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हड़कंप मच गया। फुटेज में एक युवक महिला की नाइट ड्रेस पहने हाथ में लोहे की सरिया लेकर आता दिखा। वह शातिराना अंदाज में पहले मंदिर के बाहर बैठकर तसल्ली से बीड़ी पीता है और फिर सरिया से गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होता है। चोरी की यह पूरी वारदात वहां लगे कैमरों में कैद हो गई। आरोपी को लगा कि पड़ोसन की नाइटी के कारण पुलिस उस तक पहुंचेगी और वह बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।