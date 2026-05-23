Kanpur News:अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में दो और आरोपी गिरफ्तार,अब तक 13 पहुंचे जेल

Kanpur के Rawatpur क्षेत्र में सामने आए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही इस पूरे प्रकरण में अब तक जेल भेजे गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और अब इसकी परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं। जांच में और भी बड़े नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है।