अयोध्या मामले पर अनिल राजभर बोले-कोर्ट का हर आदेश सिर माथे, उसी के अनुसार होगी कार्रवाई

लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका सर्वोपरि होती है। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के दायरे में रहते हुए कार्य करती है और न्यायालय के प्रत्येक आदेश का पालन करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में भी अदालत के निर्देशों का सम्मान किया है और भविष्य में भी इसी परंपरा का पालन जारी रहेगा।