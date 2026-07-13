Lucknow Kanpur Expressway: यूपी का वो 63 KM का ‘पावर पैच’, जो दिल्ली से नेपाल तक बदल देगा बिजनेस की रफ्तार; आज 3 दिग्गज खोलेंगे रास्ता

इस एक्सप्रेसवे के साथ ही उत्तर प्रदेश पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत राज्य भर में 40 करोड़ पौधे लगाने का ऐतिहासिक लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जो हरित विकास की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक तरफ जहां एक्सप्रेसवे से विकास की गति तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से राज्य के पर्यावरण को भी नया जीवन मिल रहा है।