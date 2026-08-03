Bankipur Bypoll Result: बीजेपी का अभेद्य किला क्यों ढहा, प्रशांत किशोर ने कैसे मारी बाजी

वे कहते हैं कि उपचुनाव का परिणाम भले ही सरकार के अस्तित्व पर कोई सीधा असर नहीं डालता हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी अहम हैं। बांकीपुर सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी, क्योंकि यह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली की गई सीट थी। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कई दिनों तक यहां व्यापक चुनाव प्रचार किया और पूरी ताकत झोंक दी। इसके अलावा, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला विधानसभा उपचुनाव था। ऐसे में इस सीट पर जीत को उनकी राजनीतिक साख से भी जोड़कर देखा जा रहा था। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मतदाताओं से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की थी। हालांकि, चुनाव परिणाम से यह संकेत मिला कि मतदाताओं ने इस अपील को अपेक्षित समर्थन नहीं दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नतीजा एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश लेकर आया है।