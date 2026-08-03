Bihar Crime: एक EO दफ्तर में मारा गया, दूसरा सड़क पर; आखिर नगर निकाय अधिकारी कितने सुरक्षित?

अब दो दिन पहले शनिवार को डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. विमल कुमार की उनके चालक द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद नगर निकाय अधिकारियों में भारी आक्रोश है। इस मामले में विमल कुमार की पत्नी ने डेहरी के विधायक पर 50 लाख रुपये की मांग कर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि अब तक विधायक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होने से नगर निकाय अधिकारियों में नाराजगी है। अधिकारियों का कहना है कि सुल्तानगंज मामले में जिस तरह त्वरित कार्रवाई हुई थी, उसी तरह विमल कुमार हत्याकांड में भी निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका सवाल है कि एक जैसे गंभीर अपराधों में सरकार अलग-अलग मापदंड क्यों अपना रही है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि उन पर विकास कार्यों से अधिक कमीशन और अन्य प्रकार के दबाव बनाए जाते हैं। मांग पूरी नहीं होने पर उन्हें परिणाम भुगतने की धमकियां दी जाती हैं।